Євросоюз хоче подвоїти постачання Україні великокаліберних боєприпасів

Голова Військового комітету Європейського Союзу Роберт Брігер оголосив, що блок планує подвоїти поставки важкого калібру боєприпасів Україні цього року, щоб краще оснастити Київ у боротьбі проти Москви.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Euronews.

Заяви були зроблені після четвергової зустрічі в Брюсселі, на якій зібралися керівники оборонних відомств країн ЄС.

"Мета полягає в тому, щоб поставити Україні 2 мільйони набоїв великого калібру протягом поточного року. Тож це приблизно вдвічі більше, ніж минулого року", – сказав Брігер.

Він додав, що ЄС стимулює держави-члени виробляти більше боєприпасів для досягнення цієї мети.

"Ми намагаємося створити стимули для держав-членів закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, розроблені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через нарощення співпраці з оборонною промисловістю України", – сказав Брігер.

Брігер також розповів про потенційні ресурси, необхідні для боротьби з морською загрозою, яку становить тіньовий флот Кремля. Голова військових сил ЄС зазначив, що блоку доведеться посилити наявні кораблі, щоб ефективно захистити свої води та від будь-якої загрози.

Також зазначається, що міністри оборони Німеччини та Великої Британії зібралися в Берліні у четвер, 15 травня, на свою першу зустріч на міністерській раді після підписання угоди про військову співпрацю минулого року.

"Сьогоднішня зустріч показує, що ми не лише домовляємося про важливі проєкти, що було б лише половиною справи, але й що ми реалізуємо їх разом і досить швидко", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Нагадаємо, Європейський Союз оголосив про додаткове фінансування оборонних закупівель для України на суму 900 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів і профінансовані за рахунок непередбачених доходів від заморожених активів Росії.

Також ЄС офіційно погодив виділення майже 1,9 млрд євро на військову допомогу Україні. Зброя буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.