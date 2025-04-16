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Євростандарт в Україні: з 1 липня вводиться номінальна напруга 230/400 В

напруга, євростандарт
З 1 липня 2025 року в Україні діятиме новий стандарт електроживлення.

З 1 липня 2025 року в Україні набудуть чинності європейські стандарти якості електроживлення, зокрема перехід на номінальну напругу 230/400 В.

 Про це повідомила Національна комісія, яка регулює енергетичну та комунальну сфери (НКРЕКП).

В Україні змінюються норми електроживлення

З 1 липня 2025 року в Україні запровадять європейські стандарти якості електроживлення, зокрема перехід на номінальну напругу 230/400 В.

Однією з важливих змін стане визначення чітких меж допустимого коливання напруги — від 207 до 253 В, що відповідає ±10% від номінального значення 230 В.

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.

Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності — електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності, зазначають в пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні ще з 2023 року почали розглядати створення системи мініелектростанцій. Це може стати хорошим інструментом для стабілізації енергосистеми та забезпечення енергопостачання на місцях. Але ціна електроенергії від такої генерації має бути співставною з ціною з енергосистеми.

Автор:
Ольга Опенько