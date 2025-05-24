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Кабмін дозволив Агенції оборонних закупівель фінансувати доставку товарів з-за кордону
Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, які дозволяють Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Міноборони оплачувати з бюджету низку додаткових послуг, пов’язаних із виконанням міжнародних контрактів на постачання озброєння та боєприпасів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.
Згідно з оновленими нормами, АОЗ зможе використовувати бюджетні кошти на оплату:
- митних платежів;
- транспортно-експедиційних, логістичних, брокерських та агентських послуг;
- комісійних витрат;
- витрат, пов’язаних із відкриттям і веденням рахунків в іноземних банках.
Це рішення дозволить підприємству ефективніше реалізовувати контракти з іноземними виробниками. Наразі АОЗ виконує 30 контрактів у 13 країнах світу.
Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, ухвалена постанова спростить реалізацію міжнародних проєктів з постачання озброєння та забезпечить їх логістику територією ЄС.
Додамо, нещодавно АОЗ запровадила новий інструмент взаємодії з виробниками і постачальниками - запрацювало "єдине вікно" для збору пропозицій від компаній, які бажають брати участь у забезпеченні потреб оборони.