Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

46,93

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,20

47,05

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін дозволив Агенції оборонних закупівель фінансувати доставку товарів з-за кордону

АОЗ
АОЗ отримала більше фінансових інструментів для міжнародних оборонних закупівель

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, які дозволяють Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Міноборони оплачувати з бюджету низку додаткових послуг, пов’язаних із виконанням міжнародних контрактів на постачання озброєння та боєприпасів.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Згідно з оновленими нормами, АОЗ зможе використовувати бюджетні кошти на оплату:

  • митних платежів;
  • транспортно-експедиційних, логістичних, брокерських та агентських послуг;
  • комісійних витрат;
  • витрат, пов’язаних із відкриттям і веденням рахунків в іноземних банках.

Це рішення дозволить підприємству ефективніше реалізовувати контракти з іноземними виробниками. Наразі АОЗ виконує 30 контрактів у 13 країнах світу.

Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, ухвалена постанова спростить реалізацію міжнародних проєктів з постачання озброєння та забезпечить їх логістику територією ЄС.

Додамо, нещодавно АОЗ запровадила новий інструмент взаємодії з виробниками і постачальниками - запрацювало "єдине вікно" для збору пропозицій від компаній, які бажають брати участь у забезпеченні потреб оборони.

Автор:
Тетяна Гойденко