Кабмін дозволив Агенції оборонних закупівель фінансувати доставку товарів з-за кордону

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, які дозволяють Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Міноборони оплачувати з бюджету низку додаткових послуг, пов’язаних із виконанням міжнародних контрактів на постачання озброєння та боєприпасів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Згідно з оновленими нормами, АОЗ зможе використовувати бюджетні кошти на оплату:

митних платежів;

транспортно-експедиційних, логістичних, брокерських та агентських послуг;

комісійних витрат;

витрат, пов’язаних із відкриттям і веденням рахунків в іноземних банках.

Це рішення дозволить підприємству ефективніше реалізовувати контракти з іноземними виробниками. Наразі АОЗ виконує 30 контрактів у 13 країнах світу.

Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, ухвалена постанова спростить реалізацію міжнародних проєктів з постачання озброєння та забезпечить їх логістику територією ЄС.

Додамо, нещодавно АОЗ запровадила новий інструмент взаємодії з виробниками і постачальниками - запрацювало "єдине вікно" для збору пропозицій від компаній, які бажають брати участь у забезпеченні потреб оборони.