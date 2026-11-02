Кабмін дозволив купувати дорожче житло за державною іпотекою "єОселя"

Кабінет Міністрів України переглянув у бік збільшення показники опосередкованої вартості будівництва житла в регіонах. Від цього нормативу залежать граничні цінові обмеження під час купівлі нерухомості за програмою пільгової державної іпотеки "єОселя".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на відповідний наказ профільного міністерства.

Опосередкована вартість спорудження житла є нормативним показником середньої вартості будівництва одного квадратного метра загальної площі в конкретній області чи місті. Розрахунки проводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, а самі показники можуть коригуватися урядовими рішеннями кілька разів на рік з огляду на ринкову динаміку.

Як рахують граничну ціну квадратного метра

Цей норматив безпосередньо впливає на вибір квартири для оформлення державної іпотеки "єОселя". Щоб дізнатися максимальну допустиму вартість квадратного метра житла за державною програмою, затверджену опосередковану вартість будівництва у відповідному регіоні необхідно помножити на два.

Після оновлення нормативів цінові планки для більшості областей незначно зросли. Найвищий базовий показник традиційно зафіксовано в столиці, тоді як у регіонах він коливається в межах 23–29 тисяч гривень за квадратний метр.

Оновлені базові показники вартості будівництва по регіонах:

Київ — 32 600 грн;

Харківська область — 29 318 грн;

Донецька область — 29 299 грн;

Чернігівська область — 27 928 грн;

Київська область — 27 859 грн;

Миколаївська область — 27 852 грн;

Львівська область — 27 742 грн;

Черкаська область — 27 474 грн;

Рівненська область — 27 397 грн;

Дніпропетровська область — 27 043 грн;

Запорізька область — 27 016 грн;

Вінницька область — 26 897 грн;

Хмельницька область — 26 845 грн;

Волинська область — 26 813 грн;

Луганська область — 26 758 грн;

Одеська область — 26 723 грн;

Сумська область — 26 168 грн;

Тернопільська область — 26 146 грн;

Чернівецька область — 25 820 грн;

Херсонська область — 25 379 грн;

Івано-Франківська область — 25 083 грн;

Полтавська область — 24 802 грн;

Житомирська область — 24 520 грн;

Закарпатська область — 24 214 грн;

Кіровоградська область — 23 707 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд змінив умови "єОселі" для молодих родин і ставка знижуватиметься з появою кожної дитини. Кабмін оновив умови пільгової іпотечної програми "єОселя" для молодих сімей, які планують або вже мають дітей.