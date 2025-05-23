Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

46,93

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,10

46,90

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін оновив перелік корисних копалин: додано природний водень, техногенні ресурси та нові категорії

копалини
Кабмін оновив перелік корисних копалин / Depositphotos

Уряд вніс зміни до постанови Кабінету міністрів від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення". Відповідне рішення ухвалено з урахуванням сучасних тенденцій і потреб економіки.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

В оновленому документі Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення викладено у новій редакції. До нього включено нові види сировини, зокрема:

  • природний водень – як перспективне джерело чистої енергії;
  • газ колекторів щільних порід – важливий ресурс для енергетичного сектору;
  • цезієві руди – стратегічно важливі мінерали для електроніки та оборонної промисловості.

Також у новій редакції з’явилися розширені класифікації:

  • розділ "Негорючі" з підрозділом "Газоподібні";
  • розділ "Техногенні", який поділено на "Горючі", "Металічні" та "Неметалічні" ресурси, що виникають у результаті промислової діяльності.

Ці зміни мають на меті актуалізувати ресурсну базу України, посилити її енергетичну безпеку та стимулювати інвестиції в розвідку і видобуток нових видів корисних копалин.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Кабмін затвердив список корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави. Тоді ж буда затверджено перелік ділянок надр (родовищ відповідних корисних копалин), які надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.

Автор:
Тетяна Гойденко