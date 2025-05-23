Кабмін оновив перелік корисних копалин: додано природний водень, техногенні ресурси та нові категорії

Уряд вніс зміни до постанови Кабінету міністрів від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення". Відповідне рішення ухвалено з урахуванням сучасних тенденцій і потреб економіки.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

В оновленому документі Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення викладено у новій редакції. До нього включено нові види сировини, зокрема:

природний водень – як перспективне джерело чистої енергії;

газ колекторів щільних порід – важливий ресурс для енергетичного сектору;

цезієві руди – стратегічно важливі мінерали для електроніки та оборонної промисловості.

Також у новій редакції з’явилися розширені класифікації:

розділ "Негорючі" з підрозділом "Газоподібні";

розділ "Техногенні", який поділено на "Горючі", "Металічні" та "Неметалічні" ресурси, що виникають у результаті промислової діяльності.

Ці зміни мають на меті актуалізувати ресурсну базу України, посилити її енергетичну безпеку та стимулювати інвестиції в розвідку і видобуток нових видів корисних копалин.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Кабмін затвердив список корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави. Тоді ж буда затверджено перелік ділянок надр (родовищ відповідних корисних копалин), які надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.