Кабінет міністрів України збільшив посадові оклади для голів обласних рад, Київської міської ради, а також для працівників апаратів органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.

Відповідні зміни закріплені урядовим документом — постановою №1460 від 25 листопада, якою скориговано умови оплати праці працівників державних та місцевих органів влади.

Як змінилися виплати для столиці та областей

Згідно з оновленою сіткою, підвищення стосується як керівного складу, так і рядових спеціалістів апарату (секретаріату) обласних рад та Київської міської ради:

Голови облрад та Київський міський голова: оклад зріс із 30, 3 тис. грн до 33, 3 тис. грн.

Перші заступники: виплати збільшено з 26, 5 тис. грн до 29, 1 тис. грн.

Заступники голів: оклад зріс із 23, 7 тис. грн до 26 тис. грн.

Рядові працівники: підвищення торкнулося всього штату, зокрема оклад спеціаліста збільшено з 8, 5 тис. грн до 9, 4 тис. грн.

Підвищення для райрад, міст та громад

Уряд також переглянув базові ставки для керівників і спеціалістів на інших рівнях місцевого самоврядування:

Районні та районні у Києві ради: максимальний оклад голів рад зріс із діапазону 19–24, 3 тис. грн до 19–26, 7 тис. грн.

Міські, селищні та сільські ради: збільшено оклади для працівників їхніх апаратів, виконавчих комітетів, а також департаментів, управлінь та відділів.

Районні у містах ради (крім столиці): підвищено виплати для спеціалістів та керівників апаратів, виконкомів і профільних управлінь.

Окремі правила для прифронтових територій

Документ також визначає порядок нарахування виплат для посадовців, які працюють безпосередньо на територіях можливих або активних бойових дій.

Починаючи з 1 січня 2027 року і до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, їхні посадові оклади розраховуватимуться виходячи з чисельності населення громади станом на 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, у 2027 році зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників планують підвищити орієнтовно на 10%. На оплату праці працівників освіти передбачили 235,3 млрд грн – на 37,5 млрд грн більше, ніж цього року.