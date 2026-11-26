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Кабмін підняв оклади меру Києва та головам облрад: скільки тепер отримуватимуть чиновники
Кабінет міністрів України збільшив посадові оклади для голів обласних рад, Київської міської ради, а також для працівників апаратів органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.
Відповідні зміни закріплені урядовим документом — постановою №1460 від 25 листопада, якою скориговано умови оплати праці працівників державних та місцевих органів влади.
Як змінилися виплати для столиці та областей
Згідно з оновленою сіткою, підвищення стосується як керівного складу, так і рядових спеціалістів апарату (секретаріату) обласних рад та Київської міської ради:
- Голови облрад та Київський міський голова: оклад зріс із 30,3 тис. грн до 33,3 тис. грн.
- Перші заступники: виплати збільшено з 26,5 тис. грн до 29,1 тис. грн.
- Заступники голів: оклад зріс із 23,7 тис. грн до 26 тис. грн.
- Рядові працівники: підвищення торкнулося всього штату, зокрема оклад спеціаліста збільшено з 8,5 тис. грн до 9,4 тис. грн.
Підвищення для райрад, міст та громад
Уряд також переглянув базові ставки для керівників і спеціалістів на інших рівнях місцевого самоврядування:
- Районні та районні у Києві ради: максимальний оклад голів рад зріс із діапазону 19–24,3 тис. грн до 19–26,7 тис. грн.
- Міські, селищні та сільські ради: збільшено оклади для працівників їхніх апаратів, виконавчих комітетів, а також департаментів, управлінь та відділів.
- Районні у містах ради (крім столиці): підвищено виплати для спеціалістів та керівників апаратів, виконкомів і профільних управлінь.
Окремі правила для прифронтових територій
Документ також визначає порядок нарахування виплат для посадовців, які працюють безпосередньо на територіях можливих або активних бойових дій.
Починаючи з 1 січня 2027 року і до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, їхні посадові оклади розраховуватимуться виходячи з чисельності населення громади станом на 1 січня 2022 року.
Нагадаємо, у 2027 році зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників планують підвищити орієнтовно на 10%. На оплату праці працівників освіти передбачили 235,3 млрд грн – на 37,5 млрд грн більше, ніж цього року.