Кабмін скасував застарілі норми ліцензування майнових інвестицій за кордон

Кабінет міністрів 28 березня 2024 року ухвалив рішення про скасування застарілих норм, що регулювали ліцензування майнових інвестицій резидентів за кордоном. Це спростить процедуру для українських інвесторів та усуне зайві бюрократичні обмеження.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"В межах реформи дерегуляції очищаємо правове поле від неактуальних нормативних актів. Уряд визнав такими, що втратили чинність три постанови та п’ять окремих норм в нормативних актах, якими регулювався порядок отримання українськими підприємцями ліцензій на майнові інвестиції за кордон", — розповів заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.

Про видачу ліцензій

Зазначається, що указ президента від 1995 року передбачав обов’язкове отримання ліцензій для українських компаній, які планували здійснювати майнові інвестиції за кордоном.

Зокрема, це стосувалося внесення майна до статутних фондів закордонних підприємств або закріплення активів за іноземними філіями.

За час дії цієї норми було подано близько 170 заявок на отримання відповідних ліцензій.

Що відомо про реформу

В Україні триває реформа дерегуляції підприємницької діяльності. Для спрощення умов ведення бізнесу в січні 2023 року було створено Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції. Вона вже переглянула 1323 регуляторні інструменти, з яких 456 рекомендовано скасувати, а 584 – спростити. Наразі вже скасовано 138 інструментів.

До складу робочої групи входять представники міністерств економіки, цифрової трансформації, юстиції, фінансів, захисту довкілля, а також регуляторної служби.

До процесу долучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, а також міжнародні партнери, зокрема проєкти EU4Business: SMEPIS, USAID "Конкурентоспроможна економіка України", USAID/UKAid TAPAS та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, у середині лютого відбувся перший аукціон з обміну державних облігацій, відомий як switch-аукціон. Його Мінфін провів спільно з Національним банком. Цей механізм дозволяє власникам раніше випущених облігацій, термін погашення яких наближається або які є менш ліквідними, обмінювати їх на нові.