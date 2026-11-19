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Кабмін спрямував 81,4 млрд грн на потреби Міноборони: куди спрямують більшу частину коштів
19 листопада на засіданні уряду було ухвалено низку рішень, головним із яких стало виділення додаткових 81,4 млрд грн на потреби Міністерства оборони.
Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, понад 90% цих коштів підуть на виплати військовослужбовцям.
"Забезпечуємо своєчасне фінансування та стабільні виплати військовим, які виконують бойові завдання", — прокоментував Корецький.
За даними Міністерства фінансів, із зазначеної суми 74 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців. Із них 72,6 млрд грн отримає Міноборони для Збройних Сил, а 1,4 млрд грн – Державнаа спеціальна служба транспорту.
7,4 млрд грн спрямують на закупівлю пального для потреб ЗСУ.
У відомстві зазначили, що прийняте рішення не потребує додаткових коштів: перерозподіл здійснюється в межах видатків загального фонду, затверджених у держбюджеті на 2026 рік.
Нагадаємо, у вересні Кабінет Міністрів України перерозподілив 33,6 мільярда гривень з оборонного резерву на своєчасне фінансування вересневих виплат українським захисникам і членам їхніх сімей.
Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що військовий збір йтиме виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.