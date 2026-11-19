19 листопада на засіданні уряду було ухвалено низку рішень, головним із яких стало виділення додаткових 81,4 млрд грн на потреби Міністерства оборони.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, понад 90% цих коштів підуть на виплати військовослужбовцям.

"Забезпечуємо своєчасне фінансування та стабільні виплати військовим, які виконують бойові завдання", — прокоментував Корецький.

За даними Міністерства фінансів, із зазначеної суми 74 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців. Із них 72,6 млрд грн отримає Міноборони для Збройних Сил, а 1,4 млрд грн – Державнаа спеціальна служба транспорту.

7,4 млрд грн спрямують на закупівлю пального для потреб ЗСУ.

У відомстві зазначили, що прийняте рішення не потребує додаткових коштів: перерозподіл здійснюється в межах видатків загального фонду, затверджених у держбюджеті на 2026 рік.

Нагадаємо, у вересні Кабінет Міністрів України перерозподілив 33,6 мільярда гривень з оборонного резерву на своєчасне фінансування вересневих виплат українським захисникам і членам їхніх сімей.

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає, що військовий збір йтиме виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.