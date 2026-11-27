Уряд спрямував понад 600 млн грн на модернізацію чотирьох лікарень у Харківській та Дніпропетровській областях. Гроші витратять на реконструкцію корпусів, облаштування укриттів і будівництво приміщень для нових відділень.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Кошти спрямуємо на реконструкцію лікарняних корпусів, облаштування укриттів та будівництво приміщень для нових відділень у чотирьох медзакладах Харківської та Дніпропетровської областей", — зазначив очільник уряду.

За його словами, для забезпечення фінансування уряд перерозподілив наявні видатки на користь інвестиційних проєктів, які потребують додаткових коштів до кінця року.

У Кабміні зазначили, що лікарні у прифронтових регіонах продовжують працювати попри російські обстріли. Тому модернізація медзакладів має забезпечити безпечніші умови для пацієнтів і медичного персоналу.

"Важливо, щоб люди й надалі могли отримувати медичну допомогу, а умови в лікарнях були безпечними та комфортними як для медиків, так і для пацієнтів", — наголосив Корецький.

Раніше повідомлялося, що уряд спрямує 354,6 млн грн на ремонт укриттів у пологових будинках та додатковий захист лікарень. Із цієї суми 294,8 млн грн отримають 84 медзаклади, де приймають пологи.