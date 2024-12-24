Кабмін затвердив Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури: що вона передбачає

Кабінет міністрів схвалив розроблену Міністерством розвитку громад та територій Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року. Йдеться про автомобільні та залізничні пункти пропуску з країнами-членами Євросоюзу та Молдовою.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що також до Стратегії було затверджено операційний план заходів для її реалізації.

Основні цілі Стратегії

Згідно з повідомленням Мінрозвитку, цілями затвердженої Стратегії є:

збільшення пропускної спроможності прикордонної інфраструктури;

запуск спільного митного та прикордонного контролю з суміжними країнами;

цифровізація перетину кордону для зменшення часу очікування в черзі;

створення мережі зон очікування.

Для того, щоб досягнути реалізації визначених цілей, в Стратегію включені певні завдання. Зокрема, йдеться про реконструкцію 29 пунктів пропуску та спорудження 17 нових пунктів пропуску.

Окрім цього, Стратегія передбачає виконання робіт з реконструкції та залізничних колій, мультимодальних терміналів, електрифікації колій.

Також Стратегія зосереджується на підписанні угод про спільний контроль з сусідніми країнами, Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, та запровадженню відповідного виду контролю на пунктах пропуску.

Крім того, передбачається запровадження механізмів прогнозування піків товаротранспортних і пасажирських потоків для оперативного реагування та перенаправлення транспортних засобів до менш завантажених пунктів пропуску.

Індикатори моніторингу досягнення цілей Стратегії

тривалість кожної процедури та загальна тривалість усіх процедур;

час очікування в черзі;

кількість пунктів пропуску та їхні проєктні й фізичні спроможності;

збільшення пропускної здатності;

наявність сервісної зони та її місткість;

кількість пунктів пропуску зі спільним або координованим контролем.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що на сьогоднішній день сухопутний кордон є для України одним з ключових елементів економічної сталості. Закрите авіасполучення, руйнування портової інфраструктури спричинили значне навантаження на пункти пропуску, які до цього не були пристосовані.

"Тож щоб адаптувати український кордон до потреб транспортного та пасажирського потоків ми розробили чітку Стратегію з детальним операційним планом розбудови прикордонної інфраструктури", - йдеться в його повідомленні.

Також міністр нагадав, що затвердження Стратегії є одним з індикаторів Ukraine Facility Plan, який було успішно виконано у відповідний термін.