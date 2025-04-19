Камери, світло, сенси: 18-й Український маркетинг-форум запрошує шукати своє серед героїв нашого часу

29-30 квітня у Києві та онлайн відбудеться 18-й Український маркетинг-форум — головна щорічна подія у сфері маркетингу та комунікацій. Цьогоріч форум проходить під гаслом "Сенсотворці: шукай своє", відкриваючи дискусію про те, як бізнес може інтегрувати культурні коди та створювати сенси, що резонують із суспільством.

Форум обіцяє бути насиченим: понад 1000 учасників, більш ніж 80 спікерів, дві сцени. Серед учасників — маркетинг-директори, підприємці, комунікаційні експерти, культурні діячі, режисери, засновники соціальних ініціатив.

Уперше: Not too late marketing show

Ми запускаємо новий проєкт від Українського маркетинг-форуму — Not too late marketing show. Камери, світло, атмосфера — все, як у телешоу, але у центрі уваги будуть сенси, історії трансформацій та люди, які їх створюють.

Хто на сцені?

Своїм досвідом поділяться лідери з таких компаній, як Visa, МХП, "Олейна", ПУМБ, Bolt, Kormotech, McDonald’s, Kernel, Укрпошта, ПриватБанк, Jägermeister, Uklon, Eva, "Аврора", Etnodim, Guzema Fine Jewelry, MEGOGO, tM byMe, "Повернись живим", lifecell, KFC, Укрзалізниця, Suziria, COMFY, MriyDiy та інших відомих брендів.

Про трансформації у сфері культури й натхнення для створення значущих сенсів з маркетологами говоритимуть Ярослава Гресь, співзасновниця агенції Gres Todorchuk і ініціативи Ukraine WOW; Павло Гудімов, куратор і засновник артцентрів "Я Галерея"; Олександр Хоменко, сценарист, режисер і співзасновник об’єднання МУР; Євген Нищук, генеральний директор Національного драматичного театру ім. Івана Франка; Ахтем Сеітаблаєв, режисер; Євген Янович, актор і сценарист; Олександр "Терен" Будько, ветеран та головний герой проєкту "Холостяк"; Юлія Бевзенко, менеджерка Києва; Валерія Гузема, засновниця Guzema Fine Jewelry і Guzema Foundation; Андрій Черуха, СЕО бренду Etnodim; Валерія Толочина, Global CMO MEGOGO; Роман Сівковський, маркетинг-директор "Аврори"; Оксана Журовіч, СEO ОMD Optimum Media Ukraine; Олеся Жулинська, керівниця зі зв’язків з громадськістю ПриватБанку; Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти; Олександр Шевченко, заступник директора Пасажирської компанії Укрзалізниці; Валерія Лавська, CMO маркетингової агенції повного циклу Promodo; Світлана Могилевська, CEO та Founder Nexinsight та інші.

У програмі також панельні дискусії на найгостріші теми:

"Культурна дипломатія. Як просувати Україну у світі "

"Український контент у війну: як створювати героїв і наративи, що цікавлять українців?"

"Сервіс під напругою: що змінює хронічний стрес у стосунках брендів із клієнтами"

"Штучний інтелект у креативі: революція чи загроза для творчості?"

І ще трохи магії

Відкриватиме форум творче об’єднання МУР, а ввечері на учасників чекатимуть нетворкінг та концерт творчої спілки Phil It. Також протягом двох днів — спеціальні майстерки, щоб обговорити сенси не лише зі сцени, а й у менш формальному колі.

З повною програмою можна ознайомитися на сайті.

Ключові партнери заходу:

OMD Optimum Media Ukraine — титульний партнер, лідер рекламно-комунікаційної індустрії в Україні та світі.

Генеральні партнери — аналітична платформа Nexinsight, ПриватБанк — банк кожного українця, та маркетингова агенція повного циклу Promodo.