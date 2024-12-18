Канадська компанія придбає сонячні електростанції в Івано-Франківську

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії TIU 1, що входить до канадської групи TIU Canada, на набуття контролю над чотирма сонячними електростанціями в Івано-Франківську.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що ТОВ "ТІУ 1", що є частиною групи TIU Canada, отримало дозвіл на придбання понад 50% часток у статутному капіталі таких підприємств:

ТОВ "Івано-Франківська Сонячна Електростанція 1";

ТОВ "Івано-Франківська Сонячна Електростанція 2";

ТОВ "Івано-Франківська Сонячна Електростанція 3";

ТОВ "Івано-Франківська Сонячна Електростанція 4".

Всі ці підприємства, які генерують електроенергію за допомогою сонячних електростанцій, за даними "Опендатабот" та youcontrol.com.ua, належать Надії Петрученко, яка є власницею компанії SPP Development Ukraine. Компанія розробляє проєкти сонячних електростанцій потужністю понад 114 МВт у понад 20 містах по всій Україні.

TIU Canada – є одним із лідерів альтернативної енергетики в Україні. З 2016 року компанія інвестувала понад $65 млн у розвиток сонячної енергетики через свій фонд Refraction Fund 1. Наразі TIU Canada експлуатує три сонячні електростанції загальною потужністю 44 МВт. Як пише Forbes, виторг компанії за 2023 рік зріс на 38% порівняно з попереднім роком і досяг 267 млн.

Нагадаємо, загальна потужність сонячних електростанцій (СЕС), встановлених приватними домогосподарствами в Україні, вже перевищила 1,5 ГВт.

Також повідомлялося, що Київщина входить до трійки лідерів серед регіонів України за кількістю встановлених гібридних сонячних електростанцій. Наразі в області облаштовано 5099 таких станцій, а загальна приєднана потужність цього обладнання складає понад 125 МВт.