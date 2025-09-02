Кар’єра в tech без хаосу: від першого кроку до вибору професії у програмі Women in Tech 2025

Хочеш нарешті заявити про себе у цифровому світі? Women in Tech 2025 від Huawei Ukraine, WiT та WoMo — це освітня платформа для тих, хто мріє опанувати digital-професії, запустити бізнес та стати лідеркою змін.

А ось і перші модулі програми, якщо ти все ще вагаєшся.

Модуль "Твій перший крок у цифровий світ" розпочнеться 4 вересня.

Дізнаєшся, куди рухається digital, як знаходити бізнес-ідеї і запускати їх на ринок. Ідеально для тих, хто ще вагається, з чого почати.

Спікери: співзасновниця ГО Women in Tech Ukraine Іва Козловська, Partner Marketing Manager Галина Дівакова і співзасновниця Go Global Today Наталя Трубнікова.

11 вересня стартує модуль "Digital-професії, які реально приносять результат".

Розберешся в зарплатах, тенденціях ринку та професіях у маркетингу, HR і менеджменті. Вийдеш із чітким розумінням, куди рухатися далі.

Спікери: керуюча партнерка Talando Влада Лященко, співзасновниця ГО Women in Tech Ukraine і маркетинг-директорка Qubit Labs Оксана Заболотна, Head of Talents Qubit Labs Марина Бузиннік, співзасновниця Results Elevator Юлія Смойловська.

Початок модуля "Тренди, які змінюють правила гри у digital" - 18 вересня.

Поглибиш знання про AI, e-commerce, персональний бренд та цифрову безпеку. Цей модуль допоможе запускати власні проєкти і орієнтуватися у сучасному digital-середовищі.

Спікери: технічна директорка та співвласниця Sprout Dynamics Наталія Зуб, засновниця APRIORI.Careers Інна Калініна, співзасновниця PoliticonLab Олена Котелянець.

А 25 вересня 2025 розпочнеться модуль про психологічні аспекти кар’єрного росту.

Дізнаєшся, як впоратися з внутрішніми бар’єрами та зберігати ментальну стійкість у часи викликів. Розберемо, чому виникає страх проявленості, як не вигоріти та де шукати якісне навчання в Digital/IT. Ідеально для тих, хто хоче впевнено рости у кар’єрі та адаптуватися до нових реалій.

Спікери: CSO Huawei Ukraine Євгенія Івахненко, бізнес-психологиня і коучиня з фінансового росту та проявленості Анна Щербій-Шендоган, Project manager Women in Tech Ukraine Анна Панченко та співзасновниця UpPro School Наталі Новгородська.

Не пропусти старт твого успіху у цифровому світі!

📅 Тривалість програми: 4 вересня — 30 жовтня 2025 року

💡 Участь безкоштовна, обов’язкова реєстрація

🔗 За оновленнями у програмі можна слідкувати за посиланням: Women in Tech 2025