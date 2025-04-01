Карта бойових дій в Україні на 1 квітня 2025 року

Триває 1133-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 99 авіаційних ударів, залучив три ракети та скинув 169 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2223 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Степок, Великий Прикіл, Михайлівське, Проходи, Наумівка, Краснопілля, Об’єднане, Угроїди, Гнилиця, Велика Писарівка, Тур’я Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Покровськ, Удачне, Зоря, Райполе, Запоріжжя, Багатир, Одрадне, Веселе, Зелене Поле, Стара Миколаївка, Олександропіль, Нова Полтавка та Новоукраїнка Донецької області; Новопідгорне, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Темирівка, Малокатеринівка Запорізької області; Херсон Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників поблизу Івано-Дар’ївки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка та в напрямках Троїцького та Горіхового.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 12 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили десять атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля і Новополя.

На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку агресор проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 266 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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