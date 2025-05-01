Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

Триває 1163-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 92 авіаударів, скинувши 139 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5900 обстрілів, зокрема 145 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2677 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михайлівське, Мала Рибиця, Проходи, Миропільське, Новодмитрівка, Угроїди Сумської області; Русин Яр, Малинівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Новопіль, Русин Яр, Зоря, Олександро-Калинове, Нова Полтавка, Зелений Кут, Ялта, Іванівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Томарине Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили дві атаки противника поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п’ять із яких — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!