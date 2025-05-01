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Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

ЗСУ, війна, військові
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1163-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 92 авіаударів, скинувши 139 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5900 обстрілів, зокрема 145 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2677 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михайлівське, Мала Рибиця, Проходи, Миропільське, Новодмитрівка, Угроїди Сумської області; Русин Яр, Малинівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Новопіль, Русин Яр, Зоря, Олександро-Калинове, Нова Полтавка, Зелений Кут, Ялта, Іванівка, Гродівка, Миролюбівка, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Томарине Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки, Греківки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили дві атаки противника поблизу Верхньокам’янського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Білої Гори, Андріївки та Часового Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Дружби, Дачного, Диліївки та Торецька.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки, Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Вільного Поля та в бік Одрадного, Шевченко і Багатиря.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Степового, Лобкового та Кам’янського.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п’ять із яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2025 року

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько