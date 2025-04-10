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Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки

Триває 1142-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
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Мапа бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаудари, зокрема скинув 162 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6300 обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2868 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Мар’їне, Тур’я, Мала Рибиця, Великий Прикіл, Краснопілля, Самотоївка, Миропільське, Угроїди Сумської області; Гуляйполе Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, засіб ППО та дві гармати російських загарбників.

На Харківському напрямку впродовж минулої доби наші війська відбивали п’ять атак противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Нової Кругляківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Зеленої Долини, Греківки і Новомихайлівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку агресор здійснив 10 атак на позиції наших підрозділів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського - всі штурми відбито.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районі Часового Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Троїцьке, Преображенка, Успенівка, Новоолександрівка, Удачне, Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Розливу.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив п’ять безрезультатних спроб просунутися вперед у районі Новосілки та в напрямку Шевченко.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Щербаків.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 82 керованих бомб, а також здійснив 410 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 10 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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