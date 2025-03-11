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Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1112-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 113 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 168 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 186 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2930 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Мала Вовча Харківської області; Леонтовичі, Сухий Яр, Воскресенка, Шевченко Донецької області; Новогеоргіївка Запорізької області; Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили сім атак в районах Новосілки та Привільного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в напрямках Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та Степового.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну спробу атаки позицій наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 41 авіаційного удару із застосуванням 61 керованої бомби, а також здійснив 272 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 11 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько