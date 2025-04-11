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Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1143-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 106 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2388 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Козача Лопань Харківської області; Петрушівка, Осоївка, Угроїди, Мала Рибиця, Проходи та Великий Прикіл Сумської області; Гродівка, Суха Балка, Олександро-Калинове, Зоря, Стара Миколаївка, Покровськ Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Павлівка, Щербаки, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямках Торського, Дронівки, Греківки, Ольгівки, Катеринівки, Новомихайлівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки й Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Білої Гори та Курдюмівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у бік Диліївки та в районах населених пунктів Дружба й Торецьк.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора в напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки і поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Андріївки, Богданівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Багатир.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки в районі Привільного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбувалося.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні спроби просунутись до позицій наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

В операційній зоні на Курщині минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 45 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 372 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 11 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько
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