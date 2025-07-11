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Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1234-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 214 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 18 ракет та скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5539 обстрілів, з яких 92 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3822 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Андріївка, Кіндрашівка, Володимирівка, Нова Ніч, Садки Сумської області; Олексіївка Дніпропетровської області; Покровськ Донецької області; Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, здійснив 306 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили вісім атак ворога в районах Стариці, Вовчанська, Западного та Зеленого.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити наші війська поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, агресор намагався просуватись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка, Яблунівка та Русин Яр.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та Зелене Поле.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили атаку у районі Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор провів 11 марних спроб наступу на позиції наших захисників.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько