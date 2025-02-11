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Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

військові, зсу
Велика війна триває майже три роки. Фото: 22 окрема механізована бригада

Триває 1084-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинувши 140 КАБів. Крім цього, здійснив майже шість тисяч обстрілів, зокрема 200 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе. 

Останні новини з фронту за сьогодні

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Приколотне, Великий Бурлук, Шевченкове, Сухий Яр, Покровськ, Багатир, Костянтинопіль, Дніпроенергія, Шевченко, Січневе, Гуляйполе та Таврійське.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Григорівка противник шість разів атакував позиції наших військ.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року
Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 11 лютого 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Противник здійснив 450 артилерійських обстрілів, з них 12 - із реактивних систем залпового вогню. Також авіація загарбників завдала 48 авіаційних ударів, скинувши 67 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, в Україні запускають проєкт "Лінія дронів". Ініціатива спрямована на розвиток та масштабування ефективних підрозділів безпілотних систем ЗСУ.

Крім того, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Наталія Гулєнцова