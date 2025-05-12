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Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1174-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько 3500 обстрілів, з них 114 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3443 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гороховатка, Садовод Харківської області; Костянтинівка, Родинське Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Павлівка, Малі Щербаки Запорізької області, Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, склад військових запасів та пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Білогорівки й Верхньокам’янського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби українські підрозділи відбили шість ворожих штурмів поблизу Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну спробу атаки позицій наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав чотири авіаційних удари із застосуванням десяти керованих авіаційних бомб, а також здійснив 284 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку загарбник наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 12 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько