Війна
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 12 вересня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1297-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 вересня 2025 року
Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 195 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 190 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 18 атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько