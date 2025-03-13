Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,13

EUR

45,21

+0,44

Готівковий курс:

USD

41,65

41,55

EUR

45,40

45,20

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1114-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронювати участь

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 98 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 150 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 147 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2283 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Янівка, Юнаківка, Локня Сумської області; Олексієво-Дружківка, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Леонтовичі, Новопіль, Шевченко Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області, м. Херсон.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки та два артелерійскі засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

Дев’ять штурмів противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 - із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні

Автор:
Світлана Манько