Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2025 року

Триває 1114-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 13 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 98 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 150 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 147 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2283 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Янівка, Юнаківка, Локня Сумської області; Олексієво-Дружківка, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Леонтовичі, Новопіль, Шевченко Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області, м. Херсон.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки та два артелерійскі засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

Дев’ять штурмів противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 - із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБ.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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