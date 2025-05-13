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Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1175-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 103 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3058 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Чумакове, Зінове, Білогалиця Сумської області; Дворічна Харківської області; Стара Миколаївка, Маяк, Шевченко Перше, Удачне, Новомиколаївка, Полтавка, Покровськ, Іллінівка, Сухий Яр, Олексіївка, Одрадне, Воскресенка — Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Павлівка, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, три артилерійських засоби, два вузли зв’язку та ще три інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах Вовчанська та Красного Першого.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та в напрямку Ольгівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори і Предтечиного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Петрівки та Торецька.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів Яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Багатиря, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив шість атак в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та в бік Павлівки. Успіху не мав.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор провів чотири марні спроби просування до позицій наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько