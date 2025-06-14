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Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

війна
Протягом минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень / Генштаб ЗСУ

Триває 1207-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 66 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 129 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2800 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Могриця, Хотінь, Писарівка Сумської області; Скорики, Гороховатка, Басове Харківської області; Довга Балка, Іванопілля, Полтавка, Новопавлівка, Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Білогір’я, Рівнопілля, Новоандріївка, Степногірськ, Плавні, Приморське Запорізької області; Новоолександрівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та три артилерійські засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку противник п’ять разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам’янка.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дев’ять штурмових дій окупаційних військ у бік Серебрянки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори й Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення поблизу Малинівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії в у районі Нестерянки – отримав відсіч.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу агресора просунутися вперед.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 35 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 235 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 14 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко