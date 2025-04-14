Карта бойових дій в Україні на 14 квітня 2025 року

Триває 1146-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 128 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько семи тисяч обстрілів, з них 149 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3462 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лісне, Миропільське, Петрушівка, Угроїди, Рясне, Осоївка, Великий Прикіл, Глибне Сумської області; Нова Полтавка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Привільне, Червоне, Малинівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і шість артилерійських засобів російських загарбників.

На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах Сергіївки, Катеринівки, Рідкодуба, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Греківки, Торського, Ямполівки та Нового.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік населених пунктів Торецьк, Озарянівка, Дружба та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Звірового, Удачного і Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 боєзіткнень із противником у районах Новополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та Шевченка.

На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії у районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив дві невдалі спроби просунутися вперед.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 58 керованих авіабомб, а також здійснив 505 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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