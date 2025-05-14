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Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1176-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 78 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2983 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорошівка, Юрієве Сумської області; Полтавка, Русин Яр Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Високе, Малинівка, Кам’янське, Павлівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного та Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки, Твердохлібового, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у бік Григорівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районах Часового Яру та в бік Білої Гори.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми агресора у районах населених пунктів Лисівка, Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 30 спроб прорвати оборонні рубежі поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки. Успіху не мав.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб агресора просунутися вперед.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили дванадцять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіабомб, а також здійснив 264 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 14 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько