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Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1116-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 15 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 93 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 145 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2402 дрони-камікадзе та здійснили 5406 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка Сумської області; Гранів, Козача Лопань Харківської області; Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Новоандріївка Запорізької області; Гродівка, Новопавлівка, Покровськ, Мирноград Донецької області; Херсон, Томарине, Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони противника.

На Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нововодяне, Ямполівка, Торське, а також у напрямках Нового та Дронівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Сіверському напрямку, в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Верхньокам’янське та Григорівка, противник сім разів атакував позиції наших військ.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Шевченка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три ворожі атаки поблизу Новополя.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, П’ятихатки та Щербаки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника йти вперед.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 232 артилерійські обстріли, зокрема три - з реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 15 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 15 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одну РСЗВ, 97 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 102 одиниці автомобільної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко