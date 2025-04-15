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Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки

Триває 1147-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 99 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 119 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3275 дронів-камікадзе та здійснили 6590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Осоївка, Мазенівка, Краснопілля, Миропільське, Проходи, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Рясне, Мала Рибиця та Степок Сумської області; Слатине, Уди Харківської області; Яблунівка, Нова Полтавка, Гродівка, Олександро-Калинове Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Степногірськ, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, три РЛС/РЕБ та два інші важливі об’єкти противника.

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Озарянівка та Торецьк.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових та наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просування уперед.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 56 авіаційних ударів, скинув 89 керованих бомб, здійснив 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 - з реактивних систем залпового вогню.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько