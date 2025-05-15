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Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1177-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 108 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3327 дронів-камікадзе та здійснили 5298 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, з яких 151 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Білопілля Сумської області; Підлиман, Куп’янськ Харківської області; Ялта, Костянтинівка, Покровськ, Звірове, Запоріжжя, Новоукраїнка, Новопіль Донецької області; Дачне Дніпропетровської області; Гуляйполе, Високе, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки; чотири артилерійських засоби; одну РЛС та дев’ять інших важливих об’єктів противника.

На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Глушківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмових та наступальних дії агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районі Степового.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку зупинено одну спробу просування уперед підрозділу противника.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 15 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько