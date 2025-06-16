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Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1209-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5852 обстріли, з них 67 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3081 дрон-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Петрушівка Сумської області; Красний Хутір, Грем’ячка Чернігівської області; Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне, Сухий Яр, Новопіль, Толстой, Воскресенка, Мирне Донецької області; Новодарівка, Залізничне Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

На Харківському напрямку противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки та Григорівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій противник не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб, а також здійснив 233 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько