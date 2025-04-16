Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,14

EUR

46,61

--0,42

Готівковий курс:

USD

40,90

40,80

EUR

46,60

46,35

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1148-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 111 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 6600 обстрілів, з них 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краснопілля, Миропільське, Тур’я, Проходи, Новодмитрівка, Наумівка, Осоївка, Мала Рибиця, Петрушівка Сумської області; Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в бік Нового, Зеленої Долини і Григорівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в бік Одрадного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог проводив наступальну дію у районі Кам’янського.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор здійснив одну невдалу спробу просунутися вперед.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 17 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіабомб, а також здійснив 407 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько