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Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1178-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2900 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бунякине Сумської області; Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Залізничне, Високе, Малі Щербаки, Новояковлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Троїцьке, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку агресор проводив три наступальні дії в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу противника просунутися вперед.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько