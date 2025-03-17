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Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1118-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 17 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень

Минулої доби загарбники завдали по території України одного ракетного та 81 авіаційного ударів, застосували одну ракету та скинули 135 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 2534 дрони-камікадзе та здійснили 5794 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди Харківської області; Новопавлівка, Покровськ, Шевченко, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Комишуваха, Славне, Жовта Круча Запорізької області; Ольгівка, Токарівка, Миколаївка, Шляхове, Берислав, Зміївка, Червоний Маяк Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один артилерійський засіб противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Григорівки, Новомихайлівки і Нового.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк та Дружба.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове, Андріївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченко.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили шість ворожих атак поблизу Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в районі Жереб’янки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько