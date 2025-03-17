Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2025 року

Триває 1118-й день повномасштабної війни в Україні .

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень

Минулої доби загарбники завдали по території України одного ракетного та 81 авіаційного ударів, застосували одну ракету та скинули 135 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 2534 дрони-камікадзе та здійснили 5794 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди Харківської області; Новопавлівка, Покровськ, Шевченко, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Комишуваха, Славне, Жовта Круча Запорізької області; Ольгівка, Токарівка, Миколаївка, Шляхове, Берислав, Зміївка, Червоний Маяк Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один артилерійський засіб противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Григорівки, Новомихайлівки і Нового.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк та Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили шість ворожих атак поблизу Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в районі Жереб’янки.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні