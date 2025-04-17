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Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки

Триває 1149-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни)

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2764 дрони-камікадзе та здійснили 6659 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 104 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Осоївка, Мала Рибиця, Миропільське, Рясне, Покровка Сумської області; Покровськ, Довга Балка, Зоря, Нова Полтавка, Малинівка, Калинівка, Шевченко Перше, Разіне, Гродівка, Зелене Поле Донецької області; Комишуваха, Вербове, Лук’янівське, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими бомбами по місту Херсон.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, три артилерійські системи, один склад боєприпасів, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Западного.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового та в бік Петропавлівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського противник дев’ять разів атакував позиції наших військ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Леонідівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка та в бік Сергіївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Розливу, Привільного та в бік Багатиря.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень з ворогом не зафіксовано.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Лобкове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове та поблизу Кам’янського, Щербаків і Малих Щербаків.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог проводив три наступальні дії — успіху не мав.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 23 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 413 артилерійських обстрілів, зокрема 17 — з реактивних систем залпового вогню.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько