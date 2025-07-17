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Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1240-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4150 дронів-камікадзе та здійснили 5662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Ободи Сумської області; Добропілля Донецької області; Білогір’я, Успенівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Сіверському напрямку, в районі Григорівки та у бік Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень, загарбник атакував у районі Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько