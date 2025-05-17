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Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

війна
Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1179-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. 

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2596 дронів-камікадзе та здійснили 5653 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 135 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Дмитрівка, Студенок, Миропільське, Чуйківка, Олександрівка Сумської області; Тимофіївка, Хатнє, Крейдянка Харківської області; Покровськ, Олександро-Калинове, Шевченко Перше, Стара Миколаївка, Сухий Яр, Новоукраїнка, Дачне Донецької області; Малинівка, Високе, Гуляйполе, Новодарівка, Лук’янівське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один засіб протиповітряної оборони противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник чотири рази атакував позиції наших військ.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та Курдюмівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілок та в бік Багатиря й Зеленого Поля.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року
Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Щербаків та Малих Щербаків.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – з реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко