Карта бойових дій в Україні на 17 травня 2025 року

Триває 1179-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2596 дронів-камікадзе та здійснили 5653 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 135 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Дмитрівка, Студенок, Миропільське, Чуйківка, Олександрівка Сумської області; Тимофіївка, Хатнє, Крейдянка Харківської області; Покровськ, Олександро-Калинове, Шевченко Перше, Стара Миколаївка, Сухий Яр, Новоукраїнка, Дачне Донецької області; Малинівка, Високе, Гуляйполе, Новодарівка, Лук’янівське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один засіб протиповітряної оборони противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілок та в бік Багатиря й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Щербаків та Малих Щербаків.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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