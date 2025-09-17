Карта бойових дій в Україні на 17 вересня 2025 року

Триває 1302-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне, Григорівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 188 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 23 ворожих атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в бік Іванопілля, Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак противника поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Ольгівське, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбивали одну атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

