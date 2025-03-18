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Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСу

Триває 1119-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 18 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 139 КАБ, залучив для ураження 2506 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Мартинівка, Піщане, Шабельне, Дорошівка, Мала Шапківка Харківської області; Покровськ, Новопавлівка, Леонтовичі, Звірове, Новосергіївка, Горіхове, Надіївка, Олексіївка, Одрадне, Розлив, Шевченко, Новопіль Донецької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один засіб ППО, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких – із РСЗВ.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько