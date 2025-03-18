Карта бойових дій в Україні на 18 березня 2025 року

Триває 1119-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 18 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 139 КАБ, залучив для ураження 2506 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Мартинівка, Піщане, Шабельне, Дорошівка, Мала Шапківка Харківської області; Покровськ, Новопавлівка, Леонтовичі, Звірове, Новосергіївка, Горіхове, Надіївка, Олексіївка, Одрадне, Розлив, Шевченко, Новопіль Донецької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один засіб ППО, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких – із РСЗВ.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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