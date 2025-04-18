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Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1150-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 94 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 151 КАБ, залучив для ураження 3029 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 6507 артилерійських обстрілів, зокрема 143 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Миропільське, Осоївка та Угроїди Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Костянтинівка, Русин Яр, Попів Яр, Малинівка, Олександроград, Воскресенка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Степове, Лук’янівське, Кам’янське Запорізької області; Херсон.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, засіб ППО, два засоби ракетних військ і артилерії та пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки і Григорівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог вчинив вісім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Озарянівки та Дружби.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку в районі Малої Токмачки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

У Курській області минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 368 обстрілів, вісім з яких – із РСЗВ.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворог не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 18 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько