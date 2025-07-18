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Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1241-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 72 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5892 обстріли, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3442 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, артилерійську систему та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих авіабомб, а також здійснив 356 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка та у бік Нового Миру, Корового Яру, Середнього, Торського й Шандриголового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Оріхово-Василівка, Біла Гора та Предтечине.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки і Катеринівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Мала Токмачка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках протягом минулої доби ворог наступальних дій не здійснював.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько