Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

війна, військовий, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1272-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 182 бойових зіткнень.

Загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області, Ромашкове Сумської області; Новоданилівка, Залізничне, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє, Одрадне.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбник атакував у напрямку населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине та Біла Гора.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Олександроград, Воскресенка, Маліївка, Вільне Поле та Темирівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог здійснив безуспішну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новоандріївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до наших позицій.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 16 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько