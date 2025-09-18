Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1303-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 184 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою та 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснили 4766 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 174 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Залізничне, Різдвянка, Кам’янське, Григорівка, Веселянка Запорізької області; Антонівка, Інгулець Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, а також здійснив 203 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Загризове, Богуславка та в напрямку Куп’янська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку в районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя противник 14 разів атакував позиції наших військ.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень – загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в бік Никифорівки

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив один марний штурм позицій наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько