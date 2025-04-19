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Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

Генштаб ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1151-й день повномасштабної війни в Україні.

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 162 бойових зіткнень.

Минулої доби загарбники завдали 5 ракетних та 103 авіаційних ударів, застосували 17 ракет та скинули 174 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2855 дронів-камікадзе та здійснили 6237 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Краснопілля, Петрушівка, Мала Рибиця Сумської області; Зелене Поле, Мирне, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малинівка, Новоданилівка, Магдалинівка, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, дев’ять артилерійських систем, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони противника.

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Западного та в бік Малої Шапківки.

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське.

Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку в районах Спірного та Верхньокам’янського, противник двічі атакував позиції наших військ.

Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби.

Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень з ворогом не зафіксовано.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми в районах Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість — з реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 19 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо!

Слава Україні!

Автор:
Тетяна Гойденко