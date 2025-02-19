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Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває майже три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1092-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 94 авіаційних ударів, застосував 4 ракети та скинув 144 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 89 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2386 дронів-камікадзе.  

Останні новини з фронту за сьогодні

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкта російських загарбників.  

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямках населених пунктів Мала Шапківка та Тополі.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

Вчора на Куп’янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника. Основні зусилля загарбники зосереджували в районах населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Білогорівка, Григорівка та Верхньокам’янське, наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

Три спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

На Торецькому напрямку ворог 18 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

П’ятдесят атак відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького окупанти 17 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник 14 разів робив спроби просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, Степового та Малих Щербаків.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів десять штурмів позицій українських підрозділів, завдав 35 авіаударів, скинувши 44 КАБ, та здійснив 502 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2025 року

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько