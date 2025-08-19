Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 19 серпня 2025 року

війна, військові, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1273-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 186 бойових зіткнень.

Загарбники завдали по території України двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснили 5 350 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гірки Сумської області; Полюшкине, Карабани Чернігівської області; Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.

На Сіверському напрямку, в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.

На Новопавлівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі атаки поблизу Кам’янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося сім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько