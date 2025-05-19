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Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1181-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 78 авіаційних ударів, скинули 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2904 дрони-камікадзе та здійснили 5134 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 116 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михальчина-Слобода Чернігівської області; Кам’янка, Колодязне, Старий Салтів Харківської області; Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя, Бурлацьке та Покровськ Донецької області; Гуляйполе, Чорне, Новодарівка, Новоандріївка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, два пункти управління та ще одну іншу важливу ціль противника.

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Липове, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник шість разів атакував позиції наших військ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Петрівки, Щербинівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Муравки, Попового Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Лук’янівського та в напрямку Новоданилівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 35 керованих бомб, здійснив 236 артилерійських обстрілів.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 19 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько