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Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1134-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Мапа бойових дій в Україні станом на 2 квітня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, зокрема скинув 171 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5500 обстрілів, з них 120 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1844 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Миропільське, Наумівка, Проходи, Угроїди, Краснопілля, Великий Прикіл, Тур’я, Михайлівське та Петрушівка Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Запорізьке, Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Комишуваха Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка та Липці.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, і у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 15 боєзіткнень.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Березівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Срібне, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки та Покровська.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. 

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку у бік Новоданилівки та Степового загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Привільного та у бік Новополя на Гуляйпільському напрямку.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував наших оборонців.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 265 артилерійських обстрілів, з них два — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 27 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 2 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько