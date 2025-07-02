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Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

ЗСУ, війна, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1225-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 60 авіаційних ударів, застосував дві ракети і 119 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5681 обстріл, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2674 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Варачине, Кровне, Кіндратівка Сумської області; Вільхуватка, Зибине Харківської області; Філія Дніпропетровської області; Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, здійснив 323 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в бік Амбарного.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Часового Яру.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 липня 2025 року


На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько
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