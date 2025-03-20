Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

Триває 1121-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 72 авіаційних удари, скинув 123 КАБ, залучив для ураження 2560 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 6000 артилерійських обстрілів, зокрема 141 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч, Миколаївка Чернігівської області; Краснопілля, Михайлівське, Хмелівка, Самотоївка, Миропілля, Тур’я, Мала Рибиця, Петрушівка Сумської області; Зоря, Нова Полтавка, Гродівка, Покровськ, Зелене Поле Донецької області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Ясна Поляна, Блакитне, Новоіванівка Запорізької області; Бургунка, Вірівка, Херсон, Томарине, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕБ та ще одну важливу ціль російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки та в напрямках населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог вчинив чотири атаки на позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили три атаки противника в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників, також ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши при цьому 28 КАБ, та здійснив 333 обстрілів, 12 з яких – із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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