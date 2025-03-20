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Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1121-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 20 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 72 авіаційних удари, скинув 123 КАБ, залучив для ураження 2560 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 6000 артилерійських обстрілів, зокрема 141 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч, Миколаївка Чернігівської області; Краснопілля, Михайлівське, Хмелівка, Самотоївка, Миропілля, Тур’я, Мала Рибиця, Петрушівка Сумської області; Зоря, Нова Полтавка, Гродівка, Покровськ, Зелене Поле Донецької області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Ясна Поляна, Блакитне, Новоіванівка Запорізької області; Бургунка, Вірівка, Херсон, Томарине, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕБ та ще одну важливу ціль російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки та в напрямках населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог вчинив чотири атаки на позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили три атаки противника в напрямку Новополя.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників, також ворог завдав 23 авіаційні удари, застосувавши при цьому 28 КАБ, та здійснив 333 обстрілів, 12 з яких – із РСЗВ.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько